«Что там такого?»: Дибров впервые высказался о скандальном видео с ширинкой Дибров заявил, что авторы ролика с расстегнутой ширинкой его шантажировали

Телеведущий Дмитрий Дибров признался, что авторы ролика, где он запечатлен с расстегнутой ширинкой, шантажировали его. На стриме в Twitch он заявил, что к нему обратилась «омерзительная компашка», которая требовала денег за то, чтобы не публиковать видео.

Ко мне обратилась омерзительная компашка с требованием денег за то, чтобы не публиковать. Я на него посмотрел: а что там такого? — возмутился Дибров.

Телеведущий подчеркнул, что не стоит платить шантажистам, назвав таких людей «крысами, которые вторгаются в личную жизнь». Дибров отметил, что в момент, когда сделали скандальные кадры, он не находился в публичном пространстве. Шоумен пересаживался из одной машину в другую и помог незнакомой ему девушке выйти из автомобиля.

Дибров напомнил, что это особенность мужской одежды. Также он поинтересовался, кто из мужчин не нарывался на рекомендации застегнуть ширинку хотя бы раз в жизни.

Ранее появились данные о том, что Дибров покинул Россию после появления видео, на котором запечатлели похожего на него человека у машины с расстегнутой ширинкой. Стало известно, что шоумен находится на Бали и временно избегает публичных выходов.