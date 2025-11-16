Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 10:23

Межзвездный объект 3I/ATLAS проявил новую аномалию

Астроном Леб: комета 3I/ATLAS испускает лучи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Астрономы зафиксировали лучи, исходящие из межзвездного объекта 3I/ATLAS, заявил астроном из Гарвардского университета Ави Леб в своем блоге. По его мнению, их природа достоверно неизвестна, но они могут создаваться двигателями космического корабля.

Эти лучи, наблюдаемые с 3I/ATLAS, должны были быть размыты из-за вращения. Вместо этого на снимке, сделанном Ф. Ниблингом и М. Бюхнером 9 ноября 2025 года, видны сильно коллимированные лучи, простирающиеся на расстояния более миллиона километров, — написал он.

По его мнению, маловероятно, что оттоки нагретого газа замедляли вращение объекта, поскольку обычно асимметрия в газовыделении способствует его ускорению, а не замедлению. Леб отметил, что более вероятно, что лучи сохраняют свою направленность, поскольку они создаются двигателями, которые стабилизируют объект для навигации. Это косвенно может указывать на возможное «внеземное» происхождение 3I/ATLAS.

Ранее 3I/ATLAS продемонстрировал аномальное поведение при сближении с Солнцем. Исследователи зафиксировали первое доказательство негравитационного ускорения космического тела.

астрономы
кометы
ученые
объекты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в воскресенье, 16 ноября: ждать снежную бурю и лютый мороз?
Мошенники стали чаще вовлекать детей в свои схемы
Убийца с пожизненным сроком сетует на цены в колонии
На Западе раскрыли, до какого момента ВСУ не покинут Красноармейск
«Обрушивается»: Пушков рассказал о демографической катастрофе в Европе
Самый высокий отель в мире принял первых постояльцев
Бастрыкин запросил доклад после смерти новорожденного в Приморье
Курица в кетчунезе — сочно, пикантно и без лишней возни!
Межзвездный объект 3I/ATLAS проявил новую аномалию
Астроном оценил шансы человечества выжить при взрыве сверхновой
В МВД раскрыли, когда просроченные водительские права не приведут к штрафу
Доходы в бюджет РФ от технологического сбора составят около 218 млрд рублей
Грипп может быть опасным даже для привитых
Дополнительный оплачиваемый отпуск может появиться у двух категорий граждан
Готовим картофель фри с хрустящей корочкой — проверенный домашний способ
Синоптик рассказал о погодной аномалии в Москве
В магазинах может появиться полка для товаров с истекающим сроком годности
Кота-эльфа продают в Екатеринбурге за 700 тыс. рублей
Один из московских университетов эвакуировали из-за найденной «бомбы»
Забудьте о курице: готовим перепелку по тайному рецепту от шеф-повара
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.