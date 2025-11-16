Межзвездный объект 3I/ATLAS проявил новую аномалию

Астрономы зафиксировали лучи, исходящие из межзвездного объекта 3I/ATLAS, заявил астроном из Гарвардского университета Ави Леб в своем блоге. По его мнению, их природа достоверно неизвестна, но они могут создаваться двигателями космического корабля.

Эти лучи, наблюдаемые с 3I/ATLAS, должны были быть размыты из-за вращения. Вместо этого на снимке, сделанном Ф. Ниблингом и М. Бюхнером 9 ноября 2025 года, видны сильно коллимированные лучи, простирающиеся на расстояния более миллиона километров, — написал он.

По его мнению, маловероятно, что оттоки нагретого газа замедляли вращение объекта, поскольку обычно асимметрия в газовыделении способствует его ускорению, а не замедлению. Леб отметил, что более вероятно, что лучи сохраняют свою направленность, поскольку они создаются двигателями, которые стабилизируют объект для навигации. Это косвенно может указывать на возможное «внеземное» происхождение 3I/ATLAS.

Ранее 3I/ATLAS продемонстрировал аномальное поведение при сближении с Солнцем. Исследователи зафиксировали первое доказательство негравитационного ускорения космического тела.