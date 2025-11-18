Япония начала бороться с сокращением населения

Правительство Японии сформировало специальный штаб для разработки комплексной стратегии противодействия сокращению численности населения. Новый орган возглавила премьер-министр страны Санаэ Такаити, сообщает Kyodo.

Первое организационное заседание прошло в резиденции главы правительства. Созданный штаб будет координировать реализацию мер в демографической сфере, которые ранее распределялись между различными ведомствами.

В компетенцию нового органа войдут вопросы повышения рождаемости, поддержки семей с детьми и стимулирования развития регионов. На первом заседании премьер-министр подчеркнула необходимость комплексного подхода к решению демографических проблем.

Чтобы каждый мог продолжать жить в выбранном регионе, мы будем комплексно продвигать меры по борьбе с сокращением населения, — цитирует агентство слова Такаити на заседании.

Политик поручила ускорить подготовку дополнительных мер по повышению рождаемости и инициировала реформу системы социального обеспечения. Также в числе приоритетных задач обозначены внедрение цифровых технологий в медицину, транспортную и коммунальную инфраструктуру.

