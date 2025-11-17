Названа страна, где зафиксировано рекордное число столетних жителей

Среди итальянцев зафиксировано рекордное количество граждан, кто превысил возрастную отметку в сто лет, — насчитывается 23 548 человек. Около 83% долгожителей составляют женщины, сообщает RG.RU.

В издании уточнили, что некоторые 100-летние люди продолжают при этом работать. Например, бариста Анна Посси трудится в своей кофейне с момента ее основания в 1958 году. По словам долгожительницы, работа приносит ей удовольствие и дарит общение с людьми.

Аналитики объясняют феномен долголетия в Италии несколькими факторами: средиземноморская диета и широкие социальные связи. Журналисты уточнили, что также влияние оказывает высококачественная медицина.

Ранее легендарный японский суши-мастер Дзиро Оно, отметивший 100-летний юбилей, назвал секретом своего долголетия постоянную работу. Он уточнил, что начал свою карьеру в семь лет, тогда он стал осваивать искусство приготовления суши в ресторане при гостиничном комплексе. В 25-летнем возрасте будущий мастер переехал в Токио, где на протяжении 15 лет работал суши-шефом, а в 1965 году основал собственный ресторан Sukiyabashi Jiro.