29 октября 2025 в 13:32

Суши-шеф отпраздновал 100-летний юбилей и поделился секретом долголетия

Суши-шеф Дзиро Оно отметил 100 лет и назвал работу главным секретом долголетия

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Легендарный японский суши-мастер Дзиро Оно, отметивший 100-летний юбилей, в интервью Associated Press назвал секретом своего долголетия постоянную работу. Он уточнил, что начал свою карьеру в семь лет, тогда он стал осваивать искусство приготовления суши в ресторане при гостиничном комплексе.

В 25-летнем возрасте будущий мастер переехал в Токио, где на протяжении 15 лет работал суши-шефом, а в 1965 году основал собственный ресторан Sukiyabashi Jiro. Это заведение сохраняет статус одного из наиболее популярных в токийской гастрономической сфере и обладает тремя звездами гида Мишлен.

Несмотря на передачу управления рестораном сыну в связи с преклонным возрастом, Оно продолжает периодически готовить для посетителей. Японец заявил, что хотя не может посещать заведение ежедневно, он старается работать при каждой возможности, рассматривая труд как лучшее лекарство.

Ранее врач-гериатр Валерий Новоселов выразил сомнения относительно реального существования людей старше 120 лет. Он пояснил, что проверка возраста таких долгожителей осложняется утратой оригиналов документов, произошедшей еще в прошлом столетии.

долголетие
повара
работа
здоровье
