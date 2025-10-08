Геронтолог усомнился в существовании людей старше 120 лет Геронтолог Новоселов усомнился в существовании людей старше 120 лет

Врач-гериатр, геронтолог и писатель Валерий Новоселов в разговоре с NEWS.ru усомнился в существовании людей старше 120 лет. По его словам, вопросы вызывает верификация возраста таких людей, поскольку многие из них утратили оригиналы персональных документов еще в XX веке.

Фактически весь XX век — это век войн. Страны меняли свои границы: исчезали, появлялись, сливались. Люди теряли документы, бумаги сгорали. Недавно ученые провели исследование среди американских долгожителей: в итоге из 500 человек, по-моему, только у семи нашлись документы, — сказал медик.

Он привел в пример недавнюю историю из Узбекистана, где нашли самую старую женщину Земли, которой якобы 130 лет. Новоселов напомнил, что ее возраст подтвердил местный суд, геронтологов при этом не привлекали. Врач также добавил, что ни он, ни его коллеги не встречали вживую людей старше 107–108 лет.

Поэтому для нас, геронтологов, мнение суда не является валидным, — подытожил собеседник NEWS.ru.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уже сегодня некоторые россияне могут дожить вплоть до 120 лет. По ее словам, все зависит от условий в том или ином регионе страны, а также от индивидуальных особенностей организма: одни стареют быстро, другие — медленно.