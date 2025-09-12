В одной из стран СНГ обнаружили самую пожилую женщину на планете

В одной из стран СНГ обнаружили самую пожилую женщину на планете 130-летняя женщина из Узбекистана претендует на рекорд Гиннеса

В Узбекистане жительницу Ферганской области Хувайдо Умарову признали самой пожилой жительницей Земли, сообщило Министерство юстиции страны. Женщине якобы исполнилось 130 лет. Теперь долгожительница может быть признана старейшим человеком на планете и претендовать на включение в Книгу рекордов Гиннесса.

Впервые в истории Узбекистана зафиксирован факт рождения 130-летней бабушки, — уточнили в ведомстве.

Бувайдинский районный отдел юстиции обратился в суд с заявлением. В ходе выездного заседания было установлено, что женщина появилась на свет 1 января 1895 года. Суд признал этот факт, хотя никаких подтверждающих документов не сохранилось.

