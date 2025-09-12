Празднование Дня города в Москве
В одной из стран СНГ обнаружили самую пожилую женщину на планете

130-летняя женщина из Узбекистана претендует на рекорд Гиннеса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Узбекистане жительницу Ферганской области Хувайдо Умарову признали самой пожилой жительницей Земли, сообщило Министерство юстиции страны. Женщине якобы исполнилось 130 лет. Теперь долгожительница может быть признана старейшим человеком на планете и претендовать на включение в Книгу рекордов Гиннесса.

Впервые в истории Узбекистана зафиксирован факт рождения 130-летней бабушки, — уточнили в ведомстве.

Бувайдинский районный отдел юстиции обратился в суд с заявлением. В ходе выездного заседания было установлено, что женщина появилась на свет 1 января 1895 года. Суд признал этот факт, хотя никаких подтверждающих документов не сохранилось.

Ранее ветеран ВМС США из Калифорнии Джимми Эрнандес отметил 100-летие прыжком с парашютом. Юбиляр признался, что секрет его долголетия — ежедневная стопка текилы, выпитая на рассвете. За экстремальным полетом наблюдали его родственники, включая 91-летнюю супругу. Эрнандес участвовал во Второй мировой войне. У долгожителя всего у 12 детей и порядка 120 потомков.

Узбекистан
долгожители
люди
рекорды
Книга рекордов Гиннеса
