04 сентября 2025 в 13:53

100-летний ветеран ВМС США прыгнул с парашютом и рассказал о долголетии

В США 100-летний ветеран назвал секретом долголетия стопку текилы каждый день

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ветеран ВМС США Джимми Эрнандес из Калифорнии отметил столетний юбилей прыжком с парашютом, сообщает портал WCAX. Пенсионер также поделился секретом долголетия, назвав таковым ежедневную стопку текилы.

Знаю, что мне 100, но я на столько себя не чувствую. Я [выпиваю стопку текилы] уже 20 лет в 5 часов утра, — поделился Эрнандес.

За его полетом наблюдали родственники и друзья, включая 91-летнюю супругу, которая заняла место в первом ряду. Эрнандес принимал участие во Второй мировой войне. Всего у него 12 детей и более 120 потомков.

Ранее врач Александр Мясников заявил, что генетика на 60% определяет продолжительность жизни человека. Он подчеркнул, что наличие в семье долгожителей увеличивает шансы повторить их результат в 17 раз. Эксперт также отметил, что многие болезни генетически предопределены, а факторы образа жизни могут играть меньшую роль.

До этого президент России Владимир Путин предсказал значительное увеличение продолжительности жизни благодаря развитию медицинских технологий. По его мнению, современные методы оздоровления помогут людям дольше оставаться активными.

