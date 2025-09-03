Путин раскрыл, почему в будущем изменится продолжительность жизни

Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции ‭«Дяоюйтай» в Пекине

Продолжительность жизни существенно увеличится на фоне появления новых средств оздоровления, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай. По словам главы государства, которые приводит пресс-служба Кремля, средний возраст в разных странах отличается, но тем не менее продолжительность жизни будет повышаться.

Современные средства оздоровления, медицинские средства, даже хирургические, связанные с заменой органов, позволяют человечеству надеяться на то, что активная жизнь будет продолжаться не так, как сегодня, — подчеркнул президент.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что продолжительность жизни зависит от наследственности. По его словам, если кто-то из близких родственников человека прожил до 100 лет, его шансы дожить до такого возраста в 17 раз выше.

До этого главный врач Института долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Инна Решетова сообщила, что в топ регионов — лидеров по долголетию попадают Ингушетия, Дагестан, Москва, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. По ее словам, исследование, посвященное влиянию региональных факторов на продолжительность жизни, станет основой для карты долголетия России.