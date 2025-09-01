День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 11:43

Раскрыто, в каких регионах России живут дольше всего

Врач Решетова: Ингушетия, Дагестан и Москва вошли в топ-регионов по долголетию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В топ регионов — лидеров по долголетию попадают Ингушетия, Дагестан, Москва, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, рассказала главный врач Института долголетия с клиникой реабилитации и превентивной медицины РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Инна Решетова. В беседе с «Газетой.Ru» она рассказала, что исследование, посвященное влиянию региональных факторов на продолжительность жизни, станет основой для карты долголетия России.

На 2025 год среди регионов России с низкой продолжительностью жизни — Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область, Амурская область, Иркутская область и Забайкальский край, — добавила она.

Решетова объяснила, что такие различия связаны с разницей в образе жизни, экологических условиях и генетических особенностях населения. Разработка карты долголетия ведется с ведущим мировым экспертом в области долголетия профессором Клаудио Франчески из Италии.

Ранее врач Ольга Уланкина рассказала, что ежедневное прохождение восьми тысяч шагов снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 45%. Эффект достигается за счет тренировки сосудов.

долголетие
регионы
общество
врачи
