Стало известно, как ежедневная ходьба помогает прокачать сердце

Ежедневная ходьба на восемь тысяч шагов снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 45%, сообщила РИАМО врач, эксперт известной сети лабораторий Ольга Уланкина. Отмечается, что эффект достигается за счет тренировки сосудов.

Главный эффект от регулярной ходьбы — тренировка сосудов. Во время движения сердце начинает активнее сокращаться, сосуды наполняются кровью, их тонус повышается, кровоток улучшается, — сказала Уланкина.

Она добавила, что польза ходьбы не линейна. В частности, после 12 тысяч шагов защитный эффект практически не увеличивается. При более высоких нагрузках, могут начаться проблемы с суставами.

Терапевт Оксана Драпкина ранее посоветовала заниматься физической активностью хотя бы по 150 минут в неделю. По ее словам, это позволит продлить себе жизнь на пять — восемь лет.

Ранее 92-летняя жительница Китая по имени Ли заявила, что секрет долголетия — домашние занятия спортом. Женщина рассказала, что выполняет 100 приседаний на кровати и 200 отжиманий на полу.