25 ноября 2025 в 11:16

Повар отбился от напавшего на него медведя и продолжил готовить

Dexerto: японский повар отбился от медведя приемом из дзюдо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
В префектуре Аомори на севере Японии повар из раменной успешно отбил атаку медведя и продолжил свою работу, несмотря на значительные повреждения лица, передает Dexerto. В пять часов утра на кухне заведения 57-летний работник занимался заготовками, когда внезапно заметил движение и увидел черного зверя высотой около метра.

Животное напало на сотрудника, оставив глубокую рану возле правого глаза. Мужчина пытался отбиться, но безуспешно. Тогда он сменил тактику: подошел ближе, зацепил лапу животного и выполнил бросок из дзюдо, повалив зверя на землю. После этого медведь резко поднялся и бросился в сторону леса.

Через некоторое время менеджер заметил повара со стекающей по лицу кровью. Управляющий посоветовал пострадавшему обратиться в больницу, однако тот отказался, заявив, что все в порядке и ресторан должен открыться.

В итоге пострадавшего госпитализировали для оказания помощи. Врачи наложили швы на его рану длиной около 10 см и диагностировали перелом ребра. В настоящее время мужчина находится на больничном.

Ранее в Канаде группа учеников начальных классов и учитель пострадали в результате нападения медведя гризли во время похода. 11 человек получили травмы, двое из них в критическом состоянии. Учителя, который пытался защитить учеников, эвакуировали на вертолете из-за множественных ранений.

