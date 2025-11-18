Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 06:00

Психолог объяснила, почему важно обсуждать с ребенком сложные вопросы

Психолог Севрюкова: обсуждение с ребенком сложных тем облегчит его переживания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Обсуждение сложных тем с ребенком поможет ему справиться с переживаниями, заявила NEWS.ru психолог Ирина Севрюкова. По ее словам, откровенные разговоры позволяют избежать неправильного понимания ситуации детьми.

Во-первых, при разговоре с ребенком важно понимать его возраст и сложность темы. Если речь идет о подростковых ситуациях, таких как взросление или сексуальное воспитание, то здесь важно говорить о нормальности происходящего и о том, что мы чувствуем. Это помогает ребенку понять, что он не одинок в своих переживаниях и что через это проходят все. Если это потеря или утрата, то нужно говорить и о своих чувствах. О том, что испытывать страх, боль и другие подобные эмоции, это нормально, — поделилась Севрюкова.

Она подчеркнула, что родители должны оказывать поддержку своим детям для формирования атмосферы безопасности. По мнению психолога, слова напутствия от близкого взрослого способствуют более глубокому пониманию и усвоению информации.

Во-вторых, при отсутствии объяснений возникает очень хороший вопрос: чем это может обернуться для ребенка? У него нет опыта понимания происходящего, и это может привести к формированию неправильных установок. Поэтому обязательно нужно объяснять, что это такое, что это нормально и что взрослые тоже испытывают подобные чувства, как и дети. Это человеческий фактор. В противном случае у детей могут возникнуть различные установки: они начинают обвинять себя или не понимают, почему все произошло именно так, — резюмировала Севрюкова.

Ранее психолог Милана Орехова заявила, что внезапная усталость и нежелание общаться могут быть признаками перегрузки нервной системы. По ее словам, такие симптомы не всегда связаны с сезонными изменениями и часто указывают на необходимость пересмотра режима дня.

