Психолог объяснила, почему важно обсуждать с ребенком сложные вопросы

Обсуждение сложных тем с ребенком поможет ему справиться с переживаниями, заявила NEWS.ru психолог Ирина Севрюкова. По ее словам, откровенные разговоры позволяют избежать неправильного понимания ситуации детьми.

Во-первых, при разговоре с ребенком важно понимать его возраст и сложность темы. Если речь идет о подростковых ситуациях, таких как взросление или сексуальное воспитание, то здесь важно говорить о нормальности происходящего и о том, что мы чувствуем. Это помогает ребенку понять, что он не одинок в своих переживаниях и что через это проходят все. Если это потеря или утрата, то нужно говорить и о своих чувствах. О том, что испытывать страх, боль и другие подобные эмоции, это нормально, — поделилась Севрюкова.

Она подчеркнула, что родители должны оказывать поддержку своим детям для формирования атмосферы безопасности. По мнению психолога, слова напутствия от близкого взрослого способствуют более глубокому пониманию и усвоению информации.

Во-вторых, при отсутствии объяснений возникает очень хороший вопрос: чем это может обернуться для ребенка? У него нет опыта понимания происходящего, и это может привести к формированию неправильных установок. Поэтому обязательно нужно объяснять, что это такое, что это нормально и что взрослые тоже испытывают подобные чувства, как и дети. Это человеческий фактор. В противном случае у детей могут возникнуть различные установки: они начинают обвинять себя или не понимают, почему все произошло именно так, — резюмировала Севрюкова.

