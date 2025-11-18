Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Врач рассказала, какие симптомы могут быть предвестником инсульта

Врач Кривега: слабость в руке или ноге может быть предвестником инсульта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Кратковременная слабость в руке или ноге, которую многие списывают на усталость или неудобное положение тела, может быть одним из ранних предвестников инсульта, заявила NEWS.ru врач-реаниматолог Мария Кривега. По ее словам, организм почти всегда посылает сигналы о надвигающейся опасности.

Организм редко делает что-то внезапно. Он почти всегда предупреждает об инсульте. Не всегда это явные сигналы. Многие продолжают жить, думая, что просто устали, не выспались или перенервничали. Какие признаки нельзя игнорировать? Головные боли могут стать другими. Теперь это не просто «поболело и прошло», а новая странная боль: она давит, сжимает, сопровождается мельканием мушек. Внезапная слабость в руке или ноге. Буквально на секунду отнимается кисть, ногу будто подкашивает. Многие списывают на усталость или «неудачно повернулся». А это один из самых ранних тревожных звоночков, — пояснила Кривега.

Она отметила, что опасными признаками инсульта являются внезапные нарушения речи, когда человек не может подобрать слово или путает окончания. Также, по словам специалиста, к ним относятся нарушения зрения, такие, как двоение в глазах или выпадение части картинки.

Нарушения речи также могут сигнализировать об инсульте. Не обязательно должна быть каша во рту. Иногда человек говорит нормальным голосом, но вдруг не может подобрать слово. Если выпадает часть картинки, все двоится, темнеет в глазах, это также может говорить о болезни. Если вы узнали у себя хоть один из этих пунктов, не геройствуйте. Проконсультируйтесь у кардиолога и невролога, проверьте сосуды головы и шеи, уровень холестерина и его фракций, записывайте утреннее и вечернее давление, — резюмировала Кривега.

Ранее гастроэнтеролог Ирина Яковлева заявила, что злоупотребление промышленно обработанными продуктами может повышать риск инфаркта и инсульта. По ее словам, речь идет о полуфабрикатах, сосисках, соусах и фабричных блюдах. Врач отметила, что избыток сахара также наносит удар по сердцу, так как ведет к набору веса.

