18 ноября 2025 в 04:00

Стилист рассказала, как защитить волосы в холодное время года

Стилист Бурланкова: для защиты волос в холодное время стоит использовать спреи

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Спреи помогут защитить волосы в холодное время года, заявила NEWS.ru парикмахер-стилист Мария Бурланкова. По ее словам, также для этих целей следует использовать кондиционеры, которые сохраняют полезную влагу.

Для защиты в мороз натуральных и неокрашенных волос следует использовать кондиционер, который сохраняет полезную влагу. Для окрашенных, вьющихся от природы и сильно поврежденных волос надо наносить дополнительно несмываемые сыворотки и двухфазные спреи. Используйте термозащиту перед сушкой и укладкой на утюжках или плойках. Это снижает статику и повреждения. Также в течение дня следует наносить двухфазный спрей — мицеллярную воду, который действует как кондиционер, — пояснила Бурланкова.

По ее словам, в мороз лучше отказаться от распущенных волос в пользу собранных причесок, таких как низкий хвост или пучок. По ее мнению, особую роль также играет выбор расчески.

Выбирайте правильно укладку. Она не должна требовать распущенных волос. Подойдут гладкий низкий хвост или пучок. Разбирайте завитки после снятия шапки и фиксируйте сухим лаком. Волосы перед тем, как надеть головной убор должны быть полностью сухими. Не оставляйте их поверх одежды. Также важно использовать антистатичные расчески из качественного пластика, — подытожила Бурланкова.

Ранее врач Татьяна Овчарова заявила, что регулярный стресс, гормональные сбои, ошибки в уходе за кожей, плохое питание и нарушения ЖКТ могут вызвать прыщи на голове. По ее словам, другими причинами проблемы могут быть грибковые инфекции и демодекоз.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Стилист рассказала, как защитить волосы в холодное время года
