Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 21:58

Родители продали ребенка за €5 тыс. и пять бутылок виски

В Испании родители продали 14-летнюю дочь за €5 тыс. и пять бутылок виски

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Испании родители продали 14-летнюю дочь другой семье за €5 тыс. (472 тыс. рублей) и пять бутылок виски, сообщает Daily Star. Пятеро подозреваемых, включая биологических родителей и «покупателей», арестованы по обвинению в торговле людьми и организации принудительного брака.

По информации источника, девочку заметили правоохранители, когда она просила милостыню у супермаркета в Каталонии. Расследование показало, что ее передали новой семье для брака с 20-летним сыном «покупателей». Подростка заставляли заниматься попрошайничеством и запрещали ходить в школу.

Все задержанные получили запрет на контакты с потерпевшей. Им предъявлены обвинения в торговле людьми. Дело продолжает расследоваться испанскими правоохранительными органами.

Ранее в офисе генерального прокурора Украины сообщили, что депутат в Винницкой области оформил фиктивный брак с девушкой с инвалидностью, чтобы избежать мобилизации. В отношении него и сообщницы возбуждены уголовные дела по статьям «Торговля людьми» и «Уклонение от призыва во время мобилизации».

Испания
родители
дети
деньги
продажи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Директора ФБР заподозрили в нарушении закона из-за охраны подруги
Российского посла вызвали на «ковер» в Черногории
Украинские военные на пикапе сбили женщину с ребенком
В России начнут штрафовать мигрантов из-за одного отказа
Внешний долг РФ упал до 14% ВВП: что это значит для экономики, рубля, цен
Балицкий раскрыл последствия атак ВСУ на Запорожье
Угрожавший взорвать гранату в доме мужчина больше не представляет опасности
«Болваны»: Медведев высказался о сделке Киева по истребителям Rafale
Бывшая сторонница Трампа получила угрозы убийством
Немецкий газонокосильщик нашел в канализации клад
Родители продали ребенка за €5 тыс. и пять бутылок виски
Обвиняемый в покушении на Соловьева хотел покончить с собой
Тагильский педофил обжаловал пожизненное и попросился на свободу
Шестиметровая волна утащила ребенка в океан на глазах у родителей
Британия ужесточит правила для мигрантов
После атаки дронов ВСУ в российском городе загорелся ТЦ
Жена Эрнста объяснила, почему ее страшит похудение при помощи уколов
Пулково может стать полигоном для тестирования беспилотников
В Польше вновь атаковали ключевую железную дорогу на Украину
Во Франции приняли радикальное решение по консульству России в Марселе
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.