Родители продали ребенка за €5 тыс. и пять бутылок виски

В Испании родители продали 14-летнюю дочь другой семье за €5 тыс. (472 тыс. рублей) и пять бутылок виски, сообщает Daily Star. Пятеро подозреваемых, включая биологических родителей и «покупателей», арестованы по обвинению в торговле людьми и организации принудительного брака.

По информации источника, девочку заметили правоохранители, когда она просила милостыню у супермаркета в Каталонии. Расследование показало, что ее передали новой семье для брака с 20-летним сыном «покупателей». Подростка заставляли заниматься попрошайничеством и запрещали ходить в школу.

Все задержанные получили запрет на контакты с потерпевшей. Им предъявлены обвинения в торговле людьми. Дело продолжает расследоваться испанскими правоохранительными органами.

