17 ноября 2025 в 21:49

Шестиметровая волна утащила ребенка в океан на глазах у родителей

На побережье США шестиметровая волна унесла пятилетнюю девочку и ее отца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Волна унесла пятилетнюю девочку во время ее отдыха с родителями на побережье США, передает The Los Angeles Times. Все произошло в государственном парке Гаррапата на побережье Биг-Сур. По предварительной информации, шестиметровая волна накрыла ребенка и отца. Мать, пытавшаяся их спасти, тоже оказалась в воде.

Женщина смогла самостоятельно добраться до берега. Сотрудник полиции государственных парков Калифорнии, находившийся не при исполнении служебных обязанностей, вытащил мужчину из воды и начал проводить сердечно-легочную реанимацию. Мужчину доставили в больницу, где позже констатировали его смерть, — сказано в сообщении.

Береговая охрана и полицейские развернули спасательную операцию. Через два дня они обнаружили бездыханное тело ребенка в 100 метрах от того места, где ее накрыла волна.

Ранее сообщалось, что на таиландском острове Пхукет 31-летний российский турист пропал без вести во время купания на пляже Найтон. Незамедлительно началась масштабная спасательная операция с привлечением водолазов, но она не дала результата. Поисковые работы осложнялись сильным прибоем.

