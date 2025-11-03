Отдыхавший в Таиланде россиянин утонул на глазах у друзей

На таиландском острове Пхукет 31-летний российский турист пропал без вести во время купания на пляже Найтон, сообщает The Phuket News. Инцидент произошел около девяти часов утра при свидетелях — друзьях молодого человека, которые видели, как он ушел под воду.

Немедленно началась масштабная спасательная операция с привлечением водолазов. Поисковые работы осложняются сложными погодными условиями — сильным прибоем. На данный момент судьба российского туриста остается неизвестной, спасатели продолжают прочесывать прибрежную акваторию.

Ранее тело 27-летнего россиянина обнаружили в арендованной комнате на вилле в балийской деревне Переренан. Когда подошел срок выселения, хозяева жилья не смогли связаться с гостем — он не отвечал на звонки и не открывал дверь. При вскрытии комнаты был найден труп.

До этого тело 57-летнего гражданина России по имени Сергей обнаружили на вилле, которую он снял в Таиланде. Мужчина арендовал дом на Пхукете сроком на два года. Россиянин лежал без одежды, специалисты установили, что он скончался от остановки сердца.