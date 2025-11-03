Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 17:12

Отдыхавший в Таиланде россиянин утонул на глазах у друзей

Скорая помощь Таиланда Скорая помощь Таиланда Фото: Shutterstock/FOTODOM

На таиландском острове Пхукет 31-летний российский турист пропал без вести во время купания на пляже Найтон, сообщает The Phuket News. Инцидент произошел около девяти часов утра при свидетелях — друзьях молодого человека, которые видели, как он ушел под воду.

Немедленно началась масштабная спасательная операция с привлечением водолазов. Поисковые работы осложняются сложными погодными условиями — сильным прибоем. На данный момент судьба российского туриста остается неизвестной, спасатели продолжают прочесывать прибрежную акваторию.

Ранее тело 27-летнего россиянина обнаружили в арендованной комнате на вилле в балийской деревне Переренан. Когда подошел срок выселения, хозяева жилья не смогли связаться с гостем — он не отвечал на звонки и не открывал дверь. При вскрытии комнаты был найден труп.

До этого тело 57-летнего гражданина России по имени Сергей обнаружили на вилле, которую он снял в Таиланде. Мужчина арендовал дом на Пхукете сроком на два года. Россиянин лежал без одежды, специалисты установили, что он скончался от остановки сердца.

Таиланд
Россия
туристы
утопленники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Нижегородской области из-за электросамоката загорелась квартира
Появились кадры с места массового ДТП в Москве, где пострадал ребенок
В США бьют тревогу из-за комбинации «Хабаровска» и «Посейдона»
«Разрушит самооценку»: Малахов о воспитании восьмилетнего сына
Ссора с Лифановым, уход из «СашиТани», дети: куда пропал Алексей Климушкин
Как оплатить и не переплатить? Инструкция для оштрафованных в Воронеже
Гладков раскрыл масштабы новой атаки ВСУ на Белгородскую область
Названы последствия ударов «Кинжалами» по аэродромам ВСУ
«Подает себя как звезду»: стилист сравнила образы Товстик и Дибровой
Женщина заказала лекарства, а получила коробку с отрубленными пальцами
В Турции погиб российский парапланерист
«Результат доверия — гибель»: Зеленского предупредили о коварстве США
В США раскрыли, кто из важных персон страны может покинуть мир политики
В ГД назвали способ ускорить процесс мирного урегулирования на Украине
Лауреат Нобелевской премии мира призвала Трампа начать боевые действия
В Германии призвали протестовать против ядерных испытаний
Отец Маска назвал лучший город во всем мире
Провокационная надпись о Лувре засветилась на небоскребе в Екатеринбурге
На Западе дали один совет Украине для сохранения нации
Путин напугал Британию рассказами о «Хабаровске»
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.