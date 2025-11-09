Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 19:11

Мощнейшие волны убили трех человек

Три человека погибли из-за сильных волн на Тенерифе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На побережье испанского острова Тенерифе в результате мощных волн погибли три человека, еще 15 получили различные травмы, сообщила El Dia. Инциденты произошли в прибрежных зонах городов Пуэрто-де-ла-Крус и Санта-Крус-де-Тенерифе. Все случаи связаны с неосторожным поведением людей. По информации анонимных источников, в Санта-Крус-де-Тенерифе туристы оказались в воде за пределами оградительных буев.

В результате сильных волн, зафиксированных в субботу, погибли 79-летняя гражданка Нидерландов, 43-летний житель (муниципалитета Тенерифе) Ла-Оротавы и еще один мужчина, личность которого не разглашается, а еще 15 человек получили ранения разной степени тяжести, — сказано в сообщении.

Ранее мощная океанская волна едва не смыла автомобиль с рыбаками на Камчатке во время сильного шторма. Инцидент произошел на дороге между поселком Октябрьским и мысом Левашова. Очевидцы сняли на видео момент, когда огромная волна обрушилась на движущийся вдоль берега автомобиль, едва не столкнув его с дороги. На записи слышна эмоциональная реакция автора, пораженного мощью стихии.

До этого в Новосибирской области при переправе через реку Обь погибли три человека из деревни Усть-Тула Болотнинского района. Четверо мужчин направлялись на рыбалку, когда их лодка перевернулась при попытке достичь противоположного берега.

волны
Испания
курорты
смерти
