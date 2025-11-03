Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 ноября 2025 в 20:48

Огромная волна чуть не смыла в море авто вместе с рыбаками на Камчатке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мощная морская волна едва не смыла автомобиль с рыбаками на Камчатке, передает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел на дороге между поселком Октябрьским и мысом Левашова во время штормовой погоды.

На опубликованных кадрах, снятых самими рыбаками из авто, можно увидеть бушующие волны в акватории Охотского моря. В какой-то момент один из мощных накатов ударил в бок машины, которая в этот момент ехала по прибрежной линии, чуть не смыв ее с дороги. В видео можно услышать, как автор ролика бурно на это отреагировал, удивившись размеру и мощи волны.

Ранее в Новосибирской области при переправе через реку Обь погибли три рыбака. Четверо мужчин из деревни Усть-Тула Болотнинского района направлялись на рыбалку, когда их плавсредство перевернулось при попытке достигнуть другого берега.

Кроме того, стало известно об исчезновении 40-летнего Александра Зыкова, отправившегося на рыбалку. По имеющимся данным, мужчина пропал в Поронайском районе вечером 15 октября, когда его весельную лодку начало быстро уносить от суши в районе озера Невское.

