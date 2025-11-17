Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Жена Эрнста объяснила, почему ее страшит похудение при помощи уколов

Жена Эрнста избегает похудения при помощи уколов из-за нежелания менять гардероб

Софья Эрнст
Актриса Софья Эрнст на премьере фильма «Авиатор» с улыбкой заявила, что не прибегает к экстремальному похудению при помощи уколов из-за нежелания обновлять гардероб. По словам знаменитости, которые приводит корреспондент NEWS.ru, ей долгое время удается оставаться в одном весе.

Честно, не пробовала пока. <…> Я не знаю, насколько это экстремально. Вроде говорят, что не так уж и экстремально. Мне пока просто не надо было, потому что я много лет приблизительно в одной и той же форме. Я просто боюсь, что если очень сильно похудеть, то придется новую одежду покупать, а мне моя старая нравится, — сказала Эрнст.

Ранее певица Анна Семенович рассказала, что не могла похудеть из-за инсулинорезистентности. В итоге бывшей солистке группы «Блестящие» пришлось использовать специальный препарат. Семенович уточнила, что уколы сработали, анализы пришли в норму, и она потеряла семь килограммов.

До этого сообщалось, что певец Робби Уильямс столкнулся с серьезным ухудшением зрения, он связывает проблемы с использованием инъекций для снижения веса, которые назначают пациентам с диабетом. 51-летний артист опасается возможной слепоты из-за побочных эффектов этих препаратов.

