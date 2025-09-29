Семенович рассказала, какой диагноз мешал ей похудеть

Певица Анна Семенович рассказала NEWS.ru, что не могла похудеть из-за инсулинорезистентности. Диагноз, который после обследований ей поставил врач, не давал возможности сбросить лишние килограммы, что бы она ни делала. В итоге певице пришлось использовать специальный препарат.

В какой-то момент мой вес остановился и перестал уходить, что бы ни делала. Тогда я пошла к врачу, сдала анализы, у меня выявили инсулинорезистентность, или преддиабет. Корректировать проблему было решено медикаментозно с помощью отечественного препарата «Семавик» (вариация на тему «Оземпик». — NEWS.ru), который был подобран врачом. Поскольку он был назначен четко по анализам, никаких побочек у меня не было, — сказала Семенович.

Певица уточнила, что уколы сработали, анализы пришли в норму, и она потеряла семь килограммов. Семенович продолжает использовать препарат, но собирается переходить на новую форму, после того как сдаст анализы. Она заявила, что намерена похудеть еще на семь-восемь килограммов, а в идеале сбросить 10 килограммов к Новому году.

Когда я сдала анализы и прошла обследование, врачи объяснили, что «волшебный укол» без изменения пищевых привычек, физической активности и правильного режима работать не будет. Я убрала из рациона быстрые углеводы, исключила фастфуд, добавила больше белка и овощей, стала следить за режимом приема пищи. Есть могу всё, просто немного. Примерно делю порцию пополам и наслаждаюсь любой вкусной едой, — заявила Семенович.

