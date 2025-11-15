Известный певец рискует ослепнуть из-за уколов для похудения

Певец Робби Уильямс столкнулся с серьезным ухудшением зрения, он связывает это с использованием инъекций для снижения веса. Как пишет Daily Mail, 51-летний артист опасается возможной слепоты из-за побочных эффектов этих препаратов.

Я был одним из первых, кто попробовал уколы для похудения, но стал замечать, что мое зрение ухудшается. Оно было размытым уже некоторое время, и становится только хуже. Я не верю, что это возраст, я верю, что это уколы, — сказал певец.

Исполнитель прибег к популярному методу быстрого похудения с помощью лекарств для диабетиков. Со временем он начал замечать, что перестал различать лица зрителей в концертном зале.

Призер Олимпийских игр и телеведущая Ирина Слуцкая заявила, что столкнулась с проблемой лишнего веса после рождения младшей дочери шесть лет назад. Спортсменка отметила, что килограммы продолжали накапливаться, несмотря на все предпринимаемые усилия. Слуцкая прошла медицинское обследование, после которого врач назначил ей специальный препарат для снижения массы тела.