Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 17:50

Известный певец рискует ослепнуть из-за уколов для похудения

Певец Робби Уильямс заявил о риске потери зрения из-за уколов для похудения

Робби Уильямс Робби Уильямс Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Певец Робби Уильямс столкнулся с серьезным ухудшением зрения, он связывает это с использованием инъекций для снижения веса. Как пишет Daily Mail, 51-летний артист опасается возможной слепоты из-за побочных эффектов этих препаратов.

Я был одним из первых, кто попробовал уколы для похудения, но стал замечать, что мое зрение ухудшается. Оно было размытым уже некоторое время, и становится только хуже. Я не верю, что это возраст, я верю, что это уколы, — сказал певец.

Исполнитель прибег к популярному методу быстрого похудения с помощью лекарств для диабетиков. Со временем он начал замечать, что перестал различать лица зрителей в концертном зале.

Призер Олимпийских игр и телеведущая Ирина Слуцкая заявила, что столкнулась с проблемой лишнего веса после рождения младшей дочери шесть лет назад. Спортсменка отметила, что килограммы продолжали накапливаться, несмотря на все предпринимаемые усилия. Слуцкая прошла медицинское обследование, после которого врач назначил ей специальный препарат для снижения массы тела.

Читайте также
Особняк за 500 млн, бойфренд-целитель, гонорары: как живет Полина Гагарина
Шоу-бизнес
Особняк за 500 млн, бойфренд-целитель, гонорары: как живет Полина Гагарина
Высоцкая раскрыла, как борется за жизнь дочери спустя 12 лет ее комы
Шоу-бизнес
Высоцкая раскрыла, как борется за жизнь дочери спустя 12 лет ее комы
Тяга к сладкому: как обмануть желание и остаться в форме
Общество
Тяга к сладкому: как обмануть желание и остаться в форме
Я не знала, что тушеная капуста может быть такой вкусной: простой рецепт с курицей. А секрет мегавсуса в 2 добавках
Общество
Я не знала, что тушеная капуста может быть такой вкусной: простой рецепт с курицей. А секрет мегавсуса в 2 добавках
«Соне четыре года»: Кончаловский и Высоцкая снова стали родителями
Шоу-бизнес
«Соне четыре года»: Кончаловский и Высоцкая снова стали родителями
звезды
похудение
шоу-бизнес
певцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине мощности «Нафтогаза» снизились более чем наполовину
Синоптик рассказал необычный факт о первом снеге в Москве
«Золотой унитаз» под Зеленским треснул после череды разоблачений
В Белоруссии назвали количество размещенных в стране литовских фур
Украинским атлетам смягчили протокол соревнований из-за россиян
Как получить тепло на даче: секреты кладки эффективной печи своими руками
Как сварить идеальный узбекский плов: пошаговый гид
Стало известно, какой витамин может защитить от Альцгеймера
Нудные дожди и тепло до +12? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Зеленский намерен «перезагрузить» государственный энергетический сектор
Появились кадры автобуса с челябинцами, разбившегося под мостом
В Москве раскрыли серию из 25 изнасилований 20-летней давности
В Челябинске 12 человек пострадали в ДТП с автобусом
Умер глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта России
«Полное безумие»: в ФРГ заговорили о сделке с США по Nord Stream
Глава Euroclear готова защищать в суде российские активы от ЕС
Сын вора в законе вышел из психлечебницы после избиения курьера
Туристы оказались в ловушке из-за желания увидеть китов
Букмекерам в России смягчат условия налогообложения
Раскрыто, сможет ли Сербия избежать вывода российских акционеров из NIS
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола
Общество

Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.