Депутат на Украине «купил» жену ради отсрочки

Депутат в Винницкой области оформил фиктивный брак с девушкой с инвалидностью, чтобы избежать мобилизации, передает офис генерального прокурора Украины. В отношении него и сообщницы возбуждены уголовные дела по статьям «Торговля людьми» и «Уклонение от призыва во время мобилизации».

По данным следствия, в конце 2024 года депутат узнал о семье, где жили две сестры. Младшей было 18 лет, она имела инвалидность II группы и из-за состояния здоровья не осознавала значения своих действий, — говорится в материале.

Воспользовавшись их тяжелым материальным положением, чиновник через старшую сестру договорился о «браке» с девушкой в обмен на ежемесячные выплаты в 3 тыс. гривен (5,7 тыс. рублей). После регистрации брака он использовал медицинские документы «жены» и свидетельство о браке, чтобы оформить себе отсрочку от мобилизации.

Ранее стало известно, что свыше 19 тыс. дел об уклонении от мобилизации возбудили на Украине с февраля 2022 года. Больше всего дел за нежелание идти на фронт было зарегистрировано в 2024 году — 7017 материалов. В 2023 году их насчитали 6745, а в 2022 году — 2431.