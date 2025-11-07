Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 14:59

Депутат на Украине «купил» жену ради отсрочки

Винницкий депутат женился на девушке с инвалидностью ради отсрочки

Полиция Полиция Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Депутат в Винницкой области оформил фиктивный брак с девушкой с инвалидностью, чтобы избежать мобилизации, передает офис генерального прокурора Украины. В отношении него и сообщницы возбуждены уголовные дела по статьям «Торговля людьми» и «Уклонение от призыва во время мобилизации».

По данным следствия, в конце 2024 года депутат узнал о семье, где жили две сестры. Младшей было 18 лет, она имела инвалидность II группы и из-за состояния здоровья не осознавала значения своих действий, — говорится в материале.

Воспользовавшись их тяжелым материальным положением, чиновник через старшую сестру договорился о «браке» с девушкой в обмен на ежемесячные выплаты в 3 тыс. гривен (5,7 тыс. рублей). После регистрации брака он использовал медицинские документы «жены» и свидетельство о браке, чтобы оформить себе отсрочку от мобилизации.

Ранее стало известно, что свыше 19 тыс. дел об уклонении от мобилизации возбудили на Украине с февраля 2022 года. Больше всего дел за нежелание идти на фронт было зарегистрировано в 2024 году — 7017 материалов. В 2023 году их насчитали 6745, а в 2022 году — 2431.

Винницкая область
Украина
мобилизация
депутаты
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нежная, воздушная, полезная — запеканка мечты
«Выполняет грязную работу»: экс-депутат Рады о замене Зеленского ради мира
«Черная вдова» обчистила карманы двоих бойцов СВО
Жара под Сумами и ворующий главком ВСУ: новости СВО на вечер 7 ноября
Назван город, который стал для миллиардеров лучше Нью-Йорка
Психолог дала советы, как женщинам подобрать «маняню»
На Украине ждут «ликвидации» Зеленского
Россиянам будут меньше отказывать в ипотеке
В Минздраве сообщили о снижении смертности от рака в России
Грузовик слетел с моста в реку в российском регионе
В Госдуме рассказали, как изменится расчет больничного листа в 2026 году
Разбившийся в Дагестане вертолет с туристами разрушил частный дом
Карл III выставил на продажу свою картину
Автоэксперт объяснил, как подготовить машину к зимней поездке
Запрет на выдачу мультивиз россиянам: что известно, как ездить в страны ЕС
В МИД РФ рассказали, как Еврокомиссия пытается «обелить» преступления Киева
В Москве на станции Чертаново погиб человек
Появились новые подробности о разбившемся в Дагестане вертолете с туристами
Петербуржцам рассказали, когда в городе выпадет первый снег
Власти Молдавии решились на выкуп активов ЛУКОЙЛа из-за санкций
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.