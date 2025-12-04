Генерал обозначил новые цели СВО

Весной 2025 года российские войска могут начать масштабное наступление на юге Украины с целью выхода к Одесской и Николаевской областям, такой прогноз озвучил военный эксперт генерал-майор авиации Владимир Попов в разговоре с MK.RU. По его мнению, новые линии фронта могут в перспективе приблизиться даже к Винницкой области.

Насколько я понимаю, нам необходимо освободить территории практически до Винницкой области. То есть Запорожская область будет освобождена практически вся для того, чтобы обеспечить гарантию безопасности, в том числе Запорожской атомной электростанции. Николаевская область будет освобождена, потому что там есть выход в Черное море, — указал эксперт.

Попов также допустил, что на закрытых переговорах в Москве спецпосланнику США Стиву Уиткоффу могли быть обозначены жесткие условия для урегулирования. Речь может идти о полном контроле над ДНР и ЛНР, а также над значительными территориями Запорожской и Харьковской областей. Вопрос о Харьковской, Николаевской и Одесской областях также мог быть поднят, поскольку выход к Черному морю и контроль побережья до Дуная рассматриваются как ключевые факторы для безопасности Крыма.

Ранее журналист Павел Волков говорил, что уже к весне 2026 года ВСУ могут столкнуться с нехваткой финансов для выплаты денежного довольствия военнослужащим. По его мнению, отказ в предоставлении репарационного кредита серьезно повлиял на финансовые планы украинского руководства.