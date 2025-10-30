Горящую после удара Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области сняли на фото

Украинский блогер Анатолий Шарий показал в своем Telegram-канале кадр с последствиями удара ВС РФ по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины. На фото видно, что над зданием теплоэлектростанции поднимается столб черного дыма. По словам блогера, энергообъект был атакован ракетами и как минимум пятью беспилотниками.

Еще кадры Ладыжинской ТЭС. Сообщают, что после ракет прилетело как минимум 5–6 БПЛА, — написал он.

Ранее сообщалось, что Добротворская теплоэлектростанция (ранее Львовско-Волынская ГРЭС) была повреждена во Львовской области на западе Украины. Как объяснил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, там вспыхнул пожар. В Минобороны России соответствующую информацию не комментировали.

До этого стало известно, что Вооруженные силы РФ нанесли массированные удары по четырем украинским теплоэлектростанциям. Уточнялось, что в Бурштыне взрывы были слышны на протяжении 40 минут.

Утром 30 октября сообщалось, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 170 украинских беспилотников над регионами России. По данным пресс-службы Минобороны РФ, 48 и 21 БПЛА уничтожили над территориями Брянской и Воронежской областей, еще 15 БПЛА сбили над Калужской областью.