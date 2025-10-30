Во Львовской области на Украине вспыхнула теплоэлектростанция Депутат Львовского горсовета Зинкевич сообщил о пожаре на Добротворской ТЭС

Добротворская теплоэлектростанция (ранее Львовско-Волынская ГРЭС) повреждена во Львовской области на западе Украины, сообщил в своем Telegram-канале депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич. По его словам, там вспыхнул пожар. В Минобороны России соответствующую информацию не комментировали.

Повреждение критической инфраструктуры, пожар, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы РФ нанесли массированные удары по четырем украинским теплоэлектростанциям. Уточнялось, что в Бурштыне взрывы слышны уже на протяжении 40 минут.

До этого в Киеве в ночь с 24 на 25 октября прогремела серия взрывов. По данным украинских СМИ, по левому берегу Днепра мог быть произведен удар баллистической ракетой. После взрыва разгорелся пожар. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Также губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о повреждении девяти жилых зданий и производственного помещения в результате атаки Вооруженных сил Украины. По информации главы региона, силы противовоздушной обороны уничтожили 46 беспилотных летательных аппаратов, а на месте происшествия работали оперативные службы.