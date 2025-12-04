Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 16:41

Стало известно, сколько украинской армии осталось до финансового краха

Обозреватель Волков: к весне у ВСУ может не остаться денег на выплаты военным

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
К весне 2026 года у Вооруженных сил Украины может возникнуть дефицит средств для выплат военным, заявил NEWS.ru обозреватель издания «Украина.ру», журналист Павел Волков. По его словам, отказ в предоставлении репарационного кредита нанес серьезный удар по планам Киева.

[У ВСУ] очень серьезные проблемы на фронте, нет и не предполагается выделение крупных сумм денег Европой на военные действия, поскольку репарационный кредит уже отменен. 18–19 декабря еще будет саммит ЕС, они на что-то надеются, но Бельгия ушла в полный отказ, и вряд ли этот кредит будет выделен. Без него уже к весне у Украины начнутся большие проблемы с бюджетом. То есть будет нечем платить армии, если до того момента не будет либо подписан мирный договор, либо получена очень крупная помощь, — поделился Волков.

Ранее глава МИД Бельгии Максим Прево предупредил, что конфискация замороженных российских активов может привести к серьезным последствиям для Европы. По словам министра, Брюссель поддерживает планы Еврокомиссии по финансированию Киева на период с 2026 по 2027 год, но предложение использовать для этих целей доходы от активов РФ представляется ему наихудшим вариантом.

