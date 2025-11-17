Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 22:34

Угрожавший взорвать гранату в доме мужчина больше не представляет опасности

Росгвардия задержала в Первоуральске угрожавшего взорвать гранату в доме мужчину

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press
В Первоуральске Свердловской области задержан мужчина, угрожавший применить гранату в жилом доме. Инцидент удалось разрешить без пострадавших, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий. Как уточнили в правоохранительных органах, задержание было проведено своевременно и профессионально.

Угроза взрыва была нейтрализована, а опасный предмет изъят. Сотрудники Росгвардии полностью контролировали ситуацию на протяжении всей операции.

Гражданин с неадекватным поведением задержан и доставлен в отдел территориального ОВД для допроса. К счастью, никто от его противоправных действий не пострадал, — сказал начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее сообщалось, что житель Первоуральска с гранатой взял в заложники ребенка и женщину. Он удерживал их в своей квартире в доме, расположенном на улице Малышева. Инцидент произошел в многоэтажном жилом доме, из которого были срочно эвакуированы не менее 50 человек. Для обеспечения безопасности здание было отключено от газоснабжения, а все подступы к нему взяты под оцепление силами правоохранителей.

Угрожавший взорвать гранату в доме мужчина больше не представляет опасности
