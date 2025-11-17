Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 21:07

Неизвестный мужчина в Первоуральске взял заложников

SHOT: мужчина с гранатой в Первоуральске взял в заложники женщину и ребенка

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Житель Первоуральска с гранатой взял в заложники ребенка и женщину, сообщил Telegram-канал SHOT. Вооруженный гранатой мужчина удерживает их в своей квартире в доме, расположенном на улице Малышева. Официальных комментариев по ситуации пока нет.

Инцидент произошел в многоэтажном жилом доме, из которого были срочно эвакуированы не менее 50 человек, пишет SHOT. Для обеспечения безопасности здание было отключено от газоснабжения, а все подступы к нему взяты под оцепление силами правоохранителей.

По предварительной информации, злоумышленник может находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, утверждает канал. Сотрудники полиции непрерывно ведут с ним переговоры, одновременно готовясь к возможному штурму квартиры. В данный момент никаких требований он не выдвигал.

Ранее сообщалось, что в городе Рудки Львовской области произошел инцидент с применением взрывного устройства при задержании нарушителя правил дорожного движения. Водитель автомобиля Alfa Romeo при общении с сотрудниками дорожной полиции привел в действие гранату — пострадал сам злоумышленник, который был экстренно госпитализирован.

