Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 07:16

Суд в Якутии не встал на сторону пострадавшей от мошенников женщины

Суд в Якутии впервые отказал в возврате проданной из-за аферистов квартиры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Верховный суд Республики Саха (Якутия) вынес беспрецедентное решение, отказав в удовлетворении иска о признании недействительным договора купли-продажи квартиры. Недвижимость была продана пожилой жительницей региона под влиянием мошенников, следует из данных на сайте.

Якутский городской суд признал сделку 2023 года недействительной, установив, что пожилая женщина была введена в заблуждение третьими лицами. В решении указывалось, что потерпевшая действовала под влиянием аферистов и заключила договор на крайне невыгодных условиях. Однако ответчица, использовавшая для покупки средства материнского капитала и кредитные средства, обжаловала это решение.

Ключевую роль в пересмотре дела сыграла повторная судебно-психиатрическая экспертиза, проведенная в Приморской краевой клинической психиатрической больнице. Специалисты пришли к выводу, что на момент подписания договора купли-продажи женщина была способна к адекватной оценке происходящего, а ее действия носили последовательный и целенаправленный характер.

На основании новых экспертных заключений суд установил, что при заключении оспариваемого договора истица понимала значение своих действий и могла ими руководить. При этом ответчики, включая банк, не знали и не должны были знать об отсутствии у женщины намерения отчуждать жилое помещение. Доказательств недействительности сделки представлено не было, что и предопределило итоговое судебное решение.

Ранее сообщалось, что так называемые цветочные мошенники выманивают код из СМС-сообщения якобы для получения букета от тайного поклонника. Злоумышленники сначала отправляют цветы без повода, а затем под видом службы доставки узнают у жертвы конфиденциальные банковские данные.

мошенник
суды
Якутия
продажи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
История о пропаже семьи Усольцевых получила продолжение
Засолка красной рыбки по-скандинавски: секрет идеального вкуса за 12 часов
В Германии озвучили требование насчет писем жертв Холокоста
Безрезультатные атаки и нелепые потери ВСУ: новости СВО на утро 17 ноября
Самозанятые смогут брать больничный и не терять доход: как это работает
Пленный ВСУ рассказал, как сдался в плен якутским снайперам в Покровском
Раскрыто число беспилотников, сбитых над регионами РФ за неделю
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 17 ноября: инфографика
Бабушка обезглавленного мальчика раскрыла новую версию произошедшего
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 17 ноября
Украинский пленный раскрыл, как проходит обучение ВСУ в Великобритании
Внешний долг России по отношению к ВВП рекордно снизился
Центробанк потребовал заблокировать 16 тысяч необычных сайтов
Суд в Якутии не встал на сторону пострадавшей от мошенников женщины
Над регионам России ночью сбили свыше 30 дронов
В России разработали обувь для реабилитации после инсульта
Россиянам назвали первые признаки генитального герпеса
Лютый декабрь: -50, снег по пояс, метели: прогноз погоды на начало зимы
Уничтожили опорный пункт азовцев: успехи ВС РФ к утру 17 ноября
Работодатель обязан в некоторых случаях оплачивать обед своим сотрудникам
Дальше
Самое популярное
Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

Свержение Зеленского и эвакуация в Киеве: новости СВО на утро 15 ноября
Регионы

Свержение Зеленского и эвакуация в Киеве: новости СВО на утро 15 ноября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.