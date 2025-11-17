Суд в Якутии не встал на сторону пострадавшей от мошенников женщины

Верховный суд Республики Саха (Якутия) вынес беспрецедентное решение, отказав в удовлетворении иска о признании недействительным договора купли-продажи квартиры. Недвижимость была продана пожилой жительницей региона под влиянием мошенников, следует из данных на сайте.

Якутский городской суд признал сделку 2023 года недействительной, установив, что пожилая женщина была введена в заблуждение третьими лицами. В решении указывалось, что потерпевшая действовала под влиянием аферистов и заключила договор на крайне невыгодных условиях. Однако ответчица, использовавшая для покупки средства материнского капитала и кредитные средства, обжаловала это решение.

Ключевую роль в пересмотре дела сыграла повторная судебно-психиатрическая экспертиза, проведенная в Приморской краевой клинической психиатрической больнице. Специалисты пришли к выводу, что на момент подписания договора купли-продажи женщина была способна к адекватной оценке происходящего, а ее действия носили последовательный и целенаправленный характер.

На основании новых экспертных заключений суд установил, что при заключении оспариваемого договора истица понимала значение своих действий и могла ими руководить. При этом ответчики, включая банк, не знали и не должны были знать об отсутствии у женщины намерения отчуждать жилое помещение. Доказательств недействительности сделки представлено не было, что и предопределило итоговое судебное решение.

