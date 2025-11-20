Международный муниципальный форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 20:56

В Госдуме объяснили, как заморозка денег поможет защитить покупателей жилья

Депутат Аксененко: заморозка денег при продаже жилья спасет от мошенников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Заморозка денег на специальном счете при покупке квартир у пенсионеров может снизить число оспариваний сделок и защитить покупателей от мошенников, заявил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Так он прокомментировал предложение ЛДПР о введении подобного механизма, передает «Газета.Ru».

Такая норма вполне могла бы хотя бы отчасти решить проблему откатов сделок по причине мошеннических действий. Когда человек находится под воздействием, обычно оно не может длиться так долго. <...> Как раз за неделю продавец успеет обратиться в правоохранительные органы, и откат сделки не обернется потерей денег для покупателя или выселением из единственного жилья продавца, — поделился Аксененко.

Как отметил депутат, иногда механизм может создавать сложности, например, когда продавцу необходимо срочно получить деньги от сделки: для покупки нового жилья, переезда или лечения. В таких ситуациях стороны могут договориться о немедленной передаче средств. Тогда они берут ответственность за сделку на себя и не смогут оспорить ее в дальнейшем.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила о подготовке обращения в Верховный суд из-за перекоса судебной практики в защиту прав продавцов недвижимости в ущерб добросовестным покупателям. Она предложила ввести обязательные требования к риелторам: подтвердить квалификацию и отсутствие судимости, а также получить официальную информацию о криминальной истории и дееспособности продавцов.

