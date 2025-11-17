В Испании решили вступить в гонку поездов с Китаем Минтранспорт Испании заявил о планах увеличить скорость поездов до 350 км/ч

Испанское правительство планирует модернизировать высокоскоростные железнодорожные магистрали для достижения скорости в 350 километров в час, заявил министр транспорта страны Оскар Пуэнте. Реализация этого амбициозного проекта позволит Испании стать вторым государством после Китая, обладающим подобной скоростной инфраструктурой, передает Europa Press.

Как отметил глава ведомства, в ближайшие четыре года в транспортную систему страны будет направлено €60 млрд новых инвестиций. Эти средства предназначены для комплексного развития инфраструктуры, включая не только железные дороги, но также автодороги, портовые и аэропортовые комплексы.

Первоочередной задачей является увеличение скорости движения на маршруте, связывающем Мадрид и Барселону, где в скором времени начнутся необходимые работы. В настоящее время поезда на этом направлении развивают максимальную скорость до 310 километров в час.

Повышение скоростного режима до целевых 350 километров в час позволит сократить время в пути между двумя крупнейшими городами страны. Поездка из Мадрида в Барселону будет занимать около двух часов вместо почти трех, требуемых сейчас.

