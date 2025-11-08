Появилось видео с поездом Деда Мороза в Москве перед новогодним туром

Появилось видео с поездом Деда Мороза в Москве перед новогодним туром

Поезд Деда Мороза перед отправкой в новогоднее путешествие проехал по Москве, передает РИА Новости. Паровоз заметили на Московском центральном кольце утром 8 ноября — праздничный состав оформлен в сказочной тематике.

Поезд 9 ноября примет своего главного пассажира — Деда Мороза — и отправится во Владивосток, откуда начнется его пятое большое путешествие по России. Всего праздничный состав сделает около 70 остановок.

Дед Мороз отправится в путешествие по Транссибу. Сейчас завершают украшение праздничного состава и формируют запасы подарков и сувениров. Кроме того, РЖД подбирает команду для путешествия Деда Мороза.

Ранее уругвайская актриса Наталия Орейро снялась в российской комедии «Письмо Деду Морозу». Артистка сыграла роль «сбывшегося желания», которое главный герой загадал в детстве. Орейро в фильме предстала в образе Снегурочки. По ее словам, это давняя мечта.

До этого генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко доложил президенту Владимиру Путину о начале масштабных работ в вотчине Деда Мороза в Вологодской области. Он подробно отчитался о ходе выполнения поручения главы государства по созданию комплексных планов развития для 200 российских городов.