Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 15:19

Появилось видео с поездом Деда Мороза в Москве перед новогодним туром

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Поезд Деда Мороза перед отправкой в новогоднее путешествие проехал по Москве, передает РИА Новости. Паровоз заметили на Московском центральном кольце утром 8 ноября — праздничный состав оформлен в сказочной тематике.

Поезд 9 ноября примет своего главного пассажира — Деда Мороза — и отправится во Владивосток, откуда начнется его пятое большое путешествие по России. Всего праздничный состав сделает около 70 остановок.

Дед Мороз отправится в путешествие по Транссибу. Сейчас завершают украшение праздничного состава и формируют запасы подарков и сувениров. Кроме того, РЖД подбирает команду для путешествия Деда Мороза.

Ранее уругвайская актриса Наталия Орейро снялась в российской комедии «Письмо Деду Морозу». Артистка сыграла роль «сбывшегося желания», которое главный герой загадал в детстве. Орейро в фильме предстала в образе Снегурочки. По ее словам, это давняя мечта.

До этого генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко доложил президенту Владимиру Путину о начале масштабных работ в вотчине Деда Мороза в Вологодской области. Он подробно отчитался о ходе выполнения поручения главы государства по созданию комплексных планов развития для 200 российских городов.

поезда
Новый год
праздники
Дед Мороз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Русский язык возвращается в киевские школы
Мерц теряет поддержку своих соотечественников
Три женщины планировали устроить теракт в европейском городе
Критика Брухуновой, сын, возвращение в кино: как живет Диана Пожарская
Жителя Набережных Челнов обвинили в переводе средств террористам
Российский депутат сгенерировал с помощью ИИ видео митинга против мэра
Стало известно, как немецкие дети выживают благодаря социальным пособиям
Два школьника провалили миссию с поджогом ж/д и поехали в СИЗО
Замглавы МО России встретился с министром обороны КНДР
Первый российский поезд прибыл в Иран по новому маршруту
Анна Асти может закончить карьеру из-за деревни
Продюсер раскрыл, с какими звездами Icegergert сравнялся по гонорару
Пожарному и сотруднику завода обожгло лица алюминиевой стружкой
В ХАМАС призвали весь мир арестовать Нетаньяху
Женщина вылетела в окно после взрыва газа в Тульской области
В Вологодской области оценили ущерб от атаки на подстанцию
Военные водрузили российские флаги в освобожденном Волчьем
В Химках юноша поджег полицейский автомобиль
Вдова Добрынина раскрыла, чего боялся Николаев
Песни российских исполнителей вернулись в популярный стриминговый сервис
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.