20 октября 2025 в 14:07

Мутко представил Путину план развития родины Деда Мороза

Мутко отчитался Путину о разработке мастер-плана для Великого Устюга

Дед Мороз в санях команды племенного конного завода «Вологодский» на празднике «Русской тройки» в Вологодской области Дед Мороз в санях команды племенного конного завода «Вологодский» на празднике «Русской тройки» в Вологодской области Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

В вотчине Деда Мороза в Вологодской области начались масштабные работы по ее преображению, заявил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он подробно отчитался о ходе выполнения поручения главы государства по созданию комплексных планов развития для 200 российских городов, передает пресс-служба Кремля.

Мутко напомнил, что с 2016 года корпорация разработала уже 60 мастер-планов, приближаясь к поставленной главой государства цели в 200 документов. В настоящее время ведется активная работа над проектом для Великого Устюга совместно с правительством Вологодской области и финансовой корпорацией «Система».

Родина Деда Мороза: вместе с коллегами из Вологодской области и АФК «Система» начали разработку этого мастер-плана. Я помню, Владимир Владимирович, лет пять назад говорили нам, чтобы мы создали нормальные условия для того, чтобы люди отдыхали, круглогодичный центр. Мы продолжаем готовить «Архитекторы.рф» и будем делать это и дальше, — сказал Мутко.

Ранее турэксперт Наталия Ансталь заявила NEWS.ru, что идеальными вариантами для отдыха на Новый год являются Карелия, Кострома и Великий Устюг. По ее словам, эти три региона подарят ощущения праздника и сказки благодаря своей природе и ассоциациям с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Россия
Виталий Мутко
Владимир Путин
Великий Устюг
Дед Мороз
