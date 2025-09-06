Названы три идеальных региона для новогоднего отдыха в России Турэксперт Ансталь: зимой можно отдохнуть в Карелии, Костроме и Великом Устюге

Идеальными вариантами для отдыха на Новый год являются Карелия, Кострома и Великий Устюг, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее словам, эти три региона подарят ощущения праздника и сказки благодаря своей природе и ассоциациям с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Все зависит от бюджета, потому что чаще всего на Новый год хочется куда-то улететь, но экономно. Одним из самых популярных направлений по России является Карелия. В зимний период это прекрасное место для отдыха, очень красивое, новогоднее и сказочное. Также по России рассматривают новогодние экскурсии в Великий Устюг, особенно для семей с детьми. Новогодняя сказка, Дед Мороз — каждый родитель хочет подарить эту сказку своему ребенку. Плюс еще можно рассмотреть Кострому, потому что там Снегурочка — это ее родина, — сказала Ансталь.

Она уточнила, что Великий Устюг может порадовать не только детей, но и взрослых, которые хотят окунуться в сказку. По словам турэксперта, для экономии денег и наличия большого выбора следует бронировать отели за два-три месяца до Нового года.

