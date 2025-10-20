Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 17:26

Путин и Мутко обсудили прогноз о снижении объемов ипотеки в 2025 году

Владимир Путин и Виталий Мутко Владимир Путин и Виталий Мутко Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором ДОМ.РФ Виталием Мутко обратил внимание на прогноз о снижении объемов ипотечного кредитования на 20% в 2025 году, передает пресс-служба Кремля. Глава государства поинтересовался, почему при уменьшении количества сделок общие денежные показатели остаются на прежнем уровне.

Виталий Леонтьевич, ваши документы тоже смотрел, вы считаете, что объем ипотеки сократится в этом году процентов на 20? А как раз денежные средства не уменьшатся. Это как?уточнил Путин.

Как объяснил Мутко, снижение объемов ипотеки связано с изменением структуры сделок на рынке жилья. По его словам, в последние годы около 80–90% квартир приобретались с привлечением кредитов, однако сейчас около 35% покупателей используют собственные средства. Гендиректор ДОМ.РФ отметил, что доля ипотечных сделок снизилась до 65%, что и отражается в прогнозах корпорации.

Ранее Путин поддержал планы по выходу ДОМ.РФ на IPO. Он отметил, что акции станут привлекательными для инвестирования при проведении ответственной дивидендной политики. В свою очередь Мутко уточнил, что государство сохранит контрольный пакет акций, а дивидендная доходность может составить 11–12%, что предполагает интерес со стороны институциональных и частных инвесторов.

