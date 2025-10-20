Путин оценил инвестиционную привлекательность ДОМ.РФ

Акции ДОМ.РФ станут привлекательными для инвестирования при должной дивидендной политике, заявил президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором финансового института Виталием Мутко. Во время нее обсуждались планы выхода госкорпорации на IPO (первичное размещение акций). При этом у государства сохранится 50% плюс одна акция, передает пресс-служба Кремля.

По словам Мутко, финансовый институт рассчитывает на то, что акционерами станут институциональные инвесторы, включая инвестиционные и пенсионные фонды. Кроме того, ДОМ.РФ хочет привлечь физических лиц. Мутко добавил, что, по его прогнозам, интерес к институту будет большим, так как дивидендная доходность на акцию составляет 11–12%.

Думаю, что да. Если будете ответственную дивидендную политику проводить, то, конечно, это будут привлекательные инвестиции, — ответил Путин.

Ранее глава государства одобрил приобретение 8,5% уставного капитала СИБУРа гонконгской структурой китайской компании Sinopec. Продавцом пакета акций выступит другая дочерняя компания Sinopec — Soihl Cyprus Investment Limited.