17 октября 2025 в 15:48

Путин разрешил китайской компании купить акции «Сибура»

Путин разрешил структуре Sinopec Soihl Hong Kong Holding купить акции «Сибура»

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин одобрил приобретение 8,5% уставного капитала «Сибура» гонконгской структурой китайской компании Sinopec — Soihl Hong Kong Holding Limited, говорится на официальном интернет-портале правовой информации. Продавцом пакета акций выступит другая дочерняя компания Sinopec — Soihl Cyprus Investment Limited.

Документ разрешает Soihl Hong Kong Holding Limited приобрести 217 847 910 обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сибур Холдинг». Ценные бумаги на данный момент принадлежат Soihl Cyprus Investment Limited.

Уставной капитал компании насчитывает 25 629 165 890 рублей, поделенных на 2 562 916 589 обыкновенных акций. Доля в 8,5% является всем объемом активов, которыми китайская корпорация Sinopec владела через Soihl Cyprus Investment, так как последняя на 100% принадлежит Sinopec.

Ранее президент России призвал увеличить добычу трудноизвлекаемых запасов газа. Российский лидер отметил, что прокачка голубого топлива остается на высоком уровне, но необходимо работать над ресурсной базой.

Владимир Путин
акции
Китай
компании
