17 октября 2025 в 11:00

Путин потребовал увеличить добычу трудноизвлекаемых запасов газа

Владимир Путин

Необходимо увеличить добычу трудноизвлекаемых запасов газа, заявил президент России Владимир Путин на полях «Российской энергетической недели». По его словам, прокачка голубого топлива в настоящий момент сохраняется на высоком уровне. Однако нужно постоянно работать над ресурсной базой, передает слова президента пресс-служба Кремля.

Мы сохраняем его добычу на высоком уровне. Однако нужно постоянно работать над ресурсной базой, восполнять ее в том числе за счет освоения трудноизвлекаемых запасов, — подчеркнул российский лидер.

При этом Путин указал, что РФ обладает уникальными запасами голубого топлива. С таким заявлением он выступил на сессии форума в четверг, 16 октября.

Ранее Путин заявил, что подрыв «Северных потоков» и отказ ЕС от российского газа ускорили смену вектора экспорта. Президент подтвердил, что РФ продолжает наращивать внутреннее потребление и обеспечивать надежные поставки голубого топлива как на экспорт, так и внутри страны. Россия, указал Путин, ориентируется на «более перспективных, ответственных покупателей».

Владимир Путин
газ
добыча
ресурсы
