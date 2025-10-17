Путин потребовал увеличить добычу трудноизвлекаемых запасов газа

Необходимо увеличить добычу трудноизвлекаемых запасов газа, заявил президент России Владимир Путин на полях «Российской энергетической недели». По его словам, прокачка голубого топлива в настоящий момент сохраняется на высоком уровне. Однако нужно постоянно работать над ресурсной базой, передает слова президента пресс-служба Кремля.

Мы сохраняем его добычу на высоком уровне. Однако нужно постоянно работать над ресурсной базой, восполнять ее в том числе за счет освоения трудноизвлекаемых запасов, — подчеркнул российский лидер.

При этом Путин указал, что РФ обладает уникальными запасами голубого топлива. С таким заявлением он выступил на сессии форума в четверг, 16 октября.

Ранее Путин заявил, что подрыв «Северных потоков» и отказ ЕС от российского газа ускорили смену вектора экспорта. Президент подтвердил, что РФ продолжает наращивать внутреннее потребление и обеспечивать надежные поставки голубого топлива как на экспорт, так и внутри страны. Россия, указал Путин, ориентируется на «более перспективных, ответственных покупателей».