Стало известно, когда поезд Деда Мороза отправится в тур по России

Дед Мороз начнет свой тур по России 19 ноября, первым городом в программе станет Владивосток, сообщили в Telegram-канале РЖД. Всего поезд волшебника сделает порядка 70 остановок.

Начиная с 19 ноября Дед Мороз сделает остановки с праздничной программой более чем в 70 городах и вернется к себе в вотчину, — отметили в РЖД.

По информации перевозчика из Великого Устюга, Дед Мороз отправится в путешествие по Транссибу 9 ноября. На данный момент в компании завершают украшение праздничного состава и формируют запасы подарков и сувениров. Кроме того, РЖД подбирает команду для путешествия Деда Мороза.

