06 ноября 2025 в 17:38

Стало известно, когда поезд Деда Мороза отправится в тур по России

Поезд Деда Мороза начнет путешествие по России с 19 ноября

Прибытие тематического поезда Деда Мороза Прибытие тематического поезда Деда Мороза Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Дед Мороз начнет свой тур по России 19 ноября, первым городом в программе станет Владивосток, сообщили в Telegram-канале РЖД. Всего поезд волшебника сделает порядка 70 остановок.

Начиная с 19 ноября Дед Мороз сделает остановки с праздничной программой более чем в 70 городах и вернется к себе в вотчину, — отметили в РЖД.

По информации перевозчика из Великого Устюга, Дед Мороз отправится в путешествие по Транссибу 9 ноября. На данный момент в компании завершают украшение праздничного состава и формируют запасы подарков и сувениров. Кроме того, РЖД подбирает команду для путешествия Деда Мороза.

Ранее уругвайская актриса Наталия Орейро снялась в российской комедии «Письмо Деду Морозу». Артистка сыграла роль «сбывшегося желания», которую главный герой загадал в детстве. Орейро в фильме предстала в образе Снегурочки. По ее словам, это давняя мечта.

До этого генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко доложил президенту Владимиру Путину о начале масштабных работ в вотчине Деда Мороза в Вологодской области. Он подробно отчитался о ходе выполнения поручения главы государства по созданию комплексных планов развития для 200 российских городов.

