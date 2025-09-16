Подрыв Транссиба, удары по школам, 115 раненых: ВСУ атакуют РФ 16 сентября

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. В Новосибирске задержали гражданку РФ, которая за деньги устроила диверсию на Транссибирской магистрали. Более десяти человек были ранены и трое погибли в результате прилетов украинских снарядов в Белгородчине. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Более сотни БПЛА ВСУ атаковали регионы России

Минувшей ночью украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на десять регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 87 дронов.

По данным ведомства, больше всего воздушных целей — 30 — было уничтожено над Курской областью, еще 18 — над Саратовской, 11 — над Ростовской и 10 — над Брянской областями. Пять летательных аппаратов ликвидировали над Тульской, четыре — над Рязанской, один — над Нижегородской и по два — над Волгоградской и Воронежской областями.

Кроме того, три БПЛА были подавлены над Крымом и один — над акваторией Черного моря. Накануне вечером средства ПВО сбили 24 дрона над Курской областью. По словам врио главы региона Александра Хинштейна, обломки беспилотника упали на частный дом в Курске, обошлось без жертв и пострадавших.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянка подорвала Транссиб за $8 тысяч

В Новосибирске задержали 51-летнюю россиянку, подозреваемую в совершении диверсии на Транссибирской магистрали в Забайкальском крае, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Установлено, что женщина действовала по заданию украинских спецслужб.

По данным ФСБ, кураторы с Украины предоставили россиянке инструкции, по которым она изготовила самодельное взрывное устройство. Женщина заложила бомбу на железнодорожных путях и привела ее в действие.

Она сняла момент взрыва на камеру и отправила запись куратору в качестве подтверждения. За осуществление диверсии россиянке пообещали $8 тысяч (675 тысяч рублей).

Три человека погибли в результате ударов ВСУ по Белгородчине

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские военные атаковали 42 населенных пункта региона, применив артиллерию и 160 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены один многоквартирный и 18 частных домов, предприятие, коммерческий объект, спецтехника, три грузовых и 10 легковых автомобилей.

По словам губернатора, ранения получили 11 мирных жителей, трое погибли. В частности, восемь человек пострадали при атаке на служебную машину в селе Зозули Борисовского района. Им была оказана медицинская помощь.

Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах ВСУ по Белгородской области.

В ДНР оценили последствия атак ВСУ на регион

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике был зафиксирован один случай ведения огня со стороны ВСУ.

По данным ведомства, украинские солдаты выпустили боеприпас на Горловском направлении. Повреждений жилых домов и инфраструктуры не было зафиксировано. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало.

ВС Украины Фото: Социальные сети

Более 100 жителей регионов РФ получили ранения в результате ударов ВСУ за неделю

115 жителей российских регионов, в том числе четверо детей, получили ранения в результате ударов ВСУ за минувшую неделю, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, семь человек погибли.

Он отметил, что украинские войска намеренно били дронами по местам массового скопления людей в Белгородской, Запорожской, Херсонской областях, а также в Донецке. Атакам БПЛА подверглись жилые и социальные объекты и гражданский транспорт, в том числе школьные автобусы. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Украинские военные стали чаще бить по российским школам

Мирошник также сообщил, что украинские войска стали чаще наносить удары по образовательным учреждениям РФ. По его словам, усиление атак было зафиксировано с 1 сентября, когда в России начался учебный год. Российское военное ведомство не комментировало эти сведения.

Дипломат уточнил, что военные ВСУ атаковали учебные заведения в ДНР и городе Васильевке Запорожской области. Кроме того, был нанесен удар по школе-интернату в Ростовской области, где находились более 70 детей.

Информация о пострадавших несовершеннолетних не поступала.

