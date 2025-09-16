Стало известно, сколько предложили россиянке за подрыв на Транссибе

Украинские спецслужбы предложили россиянке $8 тыс. (675 тыс. рублей) за совершение диверсии на Транссибирской магистрали в Забайкалье, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ. По словам задержанной, она приобрела все необходимые компоненты согласно полученной инструкции, затем изготовила и собрала взрывное устройство. Далее женщина взяла автомобиль, поехала альтернативным маршрутом, оставила машину в поселке и осуществила подрыв железнодорожного полотна.

Да, она мне предложила осуществить подрыв железнодорожного полотна. Ну, говорила мне, предложила деньги, $8 тыс., — заявила задержанная.

Гражданку России, причастную к диверсии на Транссибирской магистрали в Забайкальском крае, задержали в Новосибирске 16 сентября. Женщина 1974 года рождения действовала по заданию украинских спецслужб.

Ранее в Кировской области задержали мужчину, который хотел поджечь релейные шкафы на Транссибирской магистрали для блокирования грузоперевозок в интересах СВО. После теракта он хотел заключить контракт с Минобороны России, чтобы потом перейти на сторону врага.