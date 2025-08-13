Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 10:45

Появились кадры задержания планировавшего поджоги на Транссибе россиянина

ФСБ задержала планировавшего поджоги на Транссибе пособника ВСУ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Кировской области задержали пособника Киева, который хотел поджечь релейные шкафы на Транссибирской магистрали для блокирования грузоперевозок в интересах спецоперации, передает РИА Новости. По информации ФСБ, после теракта он хотел заключить контракт с российским Минобороны, чтобы потом перейти на сторону ВСУ.

Впоследствии противником ему поставлена задача прибыть в Москву с целью заключения контракта с Минобороны России о прохождении военной службы в зоне СВО и последующего перехода на сторону Вооруженных сил Украины, — рассказали в ФСБ.

Ранее сообщалось, что в Кировской области задержали 19-летнего местного жителя, оказавшегося приверженцем украинской террористической организации. Он планировал заключить контракт с Минобороны РФ на участие в спецоперации, чтобы перейти на сторону Украины. Юноша на допросе признался, что хотел перед переходом убить как можно больше сослуживцев.

В Подмосковье задержали мужчину, готовившего подрыв высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ. По информации ФСБ, он бежал с Украины от мобилизации в Россию в 2023 году и получил гражданство. Следствие считает, что злоумышленник должен был припарковать машину с 60 кг взрывчатки и взорвать ее в момент прохода поблизости сотрудника МО РФ.

Кировская область
ВСУ
задержания
поджоги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сиделка Краско разрыдалась у его гроба
Раскрыто, что грозит воспитательнице за избиение ребенка в Новороссийске
Актер Анисимов раскрыл, каким Краско был в жизни
Рубль ждет серьезный обвал? Курсы валют 13 августа: доллар, евро, юань
Погода в Москве в среду, 13 августа: осенний холод придет раньше времени?
Курск «подружился» с городом, в котором проживают наемники из ВСУ
Племянник развенчал слухи о якобы «брошенном в нищете» Краско
Россиянина задержали за оправдание терроризма в соцсетях
Мать ввела младенцу смертельную дозу препарата от тромбоза из-за плача
Украину уличили в массированных атаках перед встречей Путина и Трампа
Экономист оценил, как могут повлиять на доллар вторичные пошлины США
Одна из стран Прибалтики решила выслать российского дипломата
Психолог дала советы, как легко вернуться в рабочий ритм после отпуска
Психиатр рассказала, как «домашка» влияет на школьников
Налет на нефтепровод «Дружба» и НПЗ: как ВСУ атакуют Россию 13 августа
В России указали на неочевидную опасность заменителей тонировок в авто
Экономист оценила риски обрушения рубля
В МИД России заявили о смерти посла в отставке
Воспитательница отлупила ребенка за отказ пить компот
Американские военные запустили с Аляски один объект в сторону России
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.