Появились кадры задержания планировавшего поджоги на Транссибе россиянина

В Кировской области задержали пособника Киева, который хотел поджечь релейные шкафы на Транссибирской магистрали для блокирования грузоперевозок в интересах спецоперации, передает РИА Новости. По информации ФСБ, после теракта он хотел заключить контракт с российским Минобороны, чтобы потом перейти на сторону ВСУ.

Впоследствии противником ему поставлена задача прибыть в Москву с целью заключения контракта с Минобороны России о прохождении военной службы в зоне СВО и последующего перехода на сторону Вооруженных сил Украины, — рассказали в ФСБ.

Ранее сообщалось, что в Кировской области задержали 19-летнего местного жителя, оказавшегося приверженцем украинской террористической организации. Он планировал заключить контракт с Минобороны РФ на участие в спецоперации, чтобы перейти на сторону Украины. Юноша на допросе признался, что хотел перед переходом убить как можно больше сослуживцев.

В Подмосковье задержали мужчину, готовившего подрыв высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ. По информации ФСБ, он бежал с Украины от мобилизации в Россию в 2023 году и получил гражданство. Следствие считает, что злоумышленник должен был припарковать машину с 60 кг взрывчатки и взорвать ее в момент прохода поблизости сотрудника МО РФ.