12 августа 2025 в 10:03

Агент СБУ планировал взорвать сотрудника Минобороны ради отсрочки

В Подмосковье предотвратили теракт против сотрудника Минобороны

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

ФСБ предотвратила теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны России в Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей службы. Задержан подозреваемый, мужчина должен был припарковать машину с 60 кг взрывчатки.

Федеральной службой безопасности РФ задержан гражданин России и Украины 1989 года рождения, готовивший террористический акт на территории Московской области, — заявили в ЦОС ФСБ.

В службе уточнили, что «выявлен агент украинских спецслужб», который действовал под псевдонимом Ворон. Мужчину завербовали «на территории третьей страны». Он изготовил самодельное взрывное устройство согласно инструкции куратора и замаскировал его в автомобиле. Начиненную более чем 60 кг взрывчатки машину должны были припарковать и взорвать в момент прохода поблизости высокопоставленного военнослужащего МО РФ. Подозреваемого задержали на трассе М-4 по пути к месту планируемого преступления.

Мужчина дал признательные показания. Подозреваемый отметил, что в обмен на совершение теракта ему предложили возможность вернуться на Украину и избежать мобилизации в ВСУ. По совокупности совершенных преступлений мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее двое подростков 2008 и 2010 годов рождения, которых подозревают в совершении теракта на железной дороге в Краснодарском крае (ч. 1 ст. 205 УК РФ), дали признательные показания. По версии следствия, в июле они совершили поджог на железнодорожной станции Лорис, чем дестабилизировали работу железной дороги. По решению суда несовершеннолетние взяты под стражу.

теракты
Московская область
ФСБ
Подмосковье
Минобороны РФ
