Двое подростков признались в теракте на железной дороге под Краснодаром СК: подростки признались в поджоге на железнодорожной станции под Краснодаром

Двое подростков 2008 и 2010 годов рождения, которых подозревают в совершении теракта на железной дороге в Краснодарском крае (ч. 1 ст. 205 УК РФ), дали признательные показания, сообщает ТАСС со ссылкой на Западный МСУТ СК России. По решению суда несовершеннолетние взяты под стражу.

По версии следствия, в июле они совершили поджог на железнодорожной станции Лорис, чем дестабилизировали работу железной дороги. Свои действия дети фиксировали на камеру смартфона. По данным СК, подростки совершили указанные действия за денежное вознаграждение, которое им в одном из мессенджеров пообещал незнакомый человек.

Ранее Центр общественных связей спецслужбы сообщил, что в трех регионах России задержали пятерых человек, которых подозревают в поджогах вышек сотовой связи и объектов транспорта. По данным службы, они действовали за вознаграждение с Украины.

До этого жителя Амурской области задержали при попытке поджога здания военкомата. Его заключили под стражу. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Ему грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.