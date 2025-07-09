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09 июля 2025 в 13:09

Пятерых поджигателей задержали в трех регионах России

ФСБ: пятерых россиян задержали за поджоги на объектах транспорта и сотовой связи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники ФСБ, МВД и СК России задержали пятерых россиян в трех регионах, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Их подозревают в поджогах вышек сотовой связи и объектов транспорта за вознаграждение из Украины.

На территориях Удмуртской Республики, Оренбургской области и Краснодарского края выявлена и задокументирована противоправная деятельность пяти граждан РФ 1974, 2008, 2010 и 2011 годов рождения, которые по заданиям украинских спецслужб осуществили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и оборудования сотовой связи за обещанное вознаграждение, — отметили в ФСБ.

По данным службы, в диверсионно-террористическую деятельность задержанных вовлекли спецслужбы Украины. Они действовали через Telegram и открытые онлайн-площадки с объявлениями о быстром заработке.

Ранее жителя Амурской области задержали при попытке поджога здания военкомата. Его заключили под стражу. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Ему грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

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