Пытавшийся перейти в ВСУ юноша хотел убить как можно больше сослуживцев

Россиянин, пытавшийся перейти на сторону ВСУ, на допросе признался, что после заключения контракта с Минобороны он хотел попасть в военную часть в Курской области и перед побегом оттуда убить как можно больше российских военнослужащих. По словам молодого человека, он действовал по указанию украинских кураторов, передает ТАСС.

Для того чтобы сбежать на территорию Украины, мне понадобилось бы кинуть гранату или автоматной очередью убить как можно больше российских военнослужащих, — сообщил задержанный.

19-летнего юношу задержали в Кировской области. Помимо прочего, он оказался приверженцем украинской террористической организации. Он планировал заключить контракт с Минобороны РФ на участие в спецоперации, чтобы перейти на сторону Украины.

Также стало известно, что в Тульской области возбудили уголовное дело в отношении двух 17-летних подростков, подозреваемых в совершении диверсионного акта. В следственном управлении СК РФ заявили, что задержанные 24 июля вблизи железнодорожной станции Алексин подожгли релейный шкаф.