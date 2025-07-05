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05 июля 2025 в 11:32

Появились новые подробности взрыва автомобиля с военным в Одессе

Военный ВСУ в Одессе получил ранения после взрыва своего автомобиля

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Появились подробности взрыва автомобиля в Одессе, принадлежавшего военнослужащему, передает «24 канал». Детонация произошла в момент, когда владелец транспортного средства сел на место водителя. В результате инцидента мужчина получил повреждения различной степени тяжести.

Очевидцы рассказали, что раненого на носилках вынесли медики. Его увезли на машине скорой помощи. Прочие обстоятельства уточняются.

Ранее на территории Одессы зафиксированы мощные взрывы. В населенном пункте объявлен сигнал воздушной тревоги, однако дополнительная информация о происшествии отсутствует. Глава военной администрации Львовской области Степан Кулыняк в свою очередь сообщил о возгорании промышленного объекта в Дрогобычском районе после серии взрывов.

До этого аналитик Александр Перенджиев высказал мнение, что российские вооруженные силы к концу 2025 года могут создать предпосылки для взятия Харькова и Днепропетровска. Эксперт предположил, что к осени текущего года возможно окружение Сум, тогда как продвижение к Одессе может завершиться к 2027 году. Также аналитик поделился своими прогнозами относительно летней военной кампании ВС РФ.

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