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03 июля 2025 в 05:21

В Одессе раздались взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Взрывы прогремели в Одессе, сообщает украинский телеканал «Общественное». В населенном пункте, как указано, звучит сигнал воздушной тревоги. Других подробностей не приводится.

В Одессе слышны взрывы, — говорится в публикации.

До этого глава районной военной администрации Львовской области Степан Кулыняк заявил, что в Дрогобычском районе из-за взрывов загорелся промышленный объект. Как он отметил, на месте начался масштабный пожар, а в некоторых районах города было отключено электричество.

В конце июня в Одессе также произошли мощные взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога, местные жители сообщали о пожарах и горящих автомобилях на местах прилетов. Официальной информации о разрушениях и пострадавших не было.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов информировал, что в городе раздался взрыв. Уточняется, что в Харьковской области объявлялась воздушная тревога, другие подробности не раскрывалось.

Тем временем в Одессе произошли мощные взрывы. В городе и области была объявлена воздушная тревога, местные жители сообщали о пожарах и горящих автомобилях на местах прилетов. По мнению очевидцев, были применены баллистические ракеты. Официальной информации о разрушениях и пострадавших не было.

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